RAI 1 * ‘ LINEA VERDE LIFE ‘: ” QUESTA SETTIMANA LE TELECAMERE FARANNO TAPPA AD ALESSANDRIA “

Questa settimana Linea Verde Life, il settimanale di Rai1 che racconta l’Italia dell’innovazione e della sostenibilità, fa tappa in Piemonte. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, esplorano Alessandria. Rispetto per l’ambiente, riqualificazione urbana e innovazione sono i temi che si alterneranno nel corso della puntata. Si vedrà come un intero quartiere viene “teleriscaldato” a distanza grazie ad un impianto ad alto rendimento e a minimo impatto ambientale. All’Università, nei moderni laboratori del dipartimento di scienze tecnologiche, si andrà alla scoperta delle più avanzate e innovative attività di ricerca sostenibili.

Si scoprirà poi un importante realtà industriale dove dal riciclo della plastica e dell’alluminio viene creato un nuovo materiale plastico a sua volta riciclabile al 100%. Nella rubrica dedicata agli animali, protagonista sarà un riccioluto lagotto, storica razza che viene addestrata per la ricerca dei preziosi tartufi sulle colline del territorio di Alessandria. Prima del giro del gusto tra le botteghe storiche della città, Federica De Denaro preparerà i “Rabaton” gli gnocchi della cucina alessandrina che “rotolano” nella farina.