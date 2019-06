RAI 1 – ‘ LINEA VERDE LIFE ‘ * PUNTATA DEL PRIMO GIUGNO 2019, « ALLA SCOPERTA DEL LAGO DI GARDA TRA FORMAGGI, SALUMI E DOLCI TIPICI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde. St 2018/19 Linea Verde Life – Lago di Garda. Alla scoperta del Lago di Garda. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, raccontano la bellezza e la sostenibilità del territorio gardesano. Un viaggio coast to coast, che attraversa le più belle e caratteristiche località del Lago. Un percorso inedito: la ricerca sulla salute delle acque, la pulizia dei fondali, la seconda vita delle vele usate e un giro sulla più spettacolare pista ciclabile d’Europa.

Nello spazio dedicato agli animali, si conoscerà la Scuola Italiana Cani da Salvataggio (S.I.C.S.), tra le più prestigiose al mondo. Per la rubrica “Giardiniere fai da te”, si andrà in un’antica limonaia e si imparerà il modo migliore per prendersi cura degli agrumi in vaso. I capperi saranno l’ingrediente protagonista della ricetta di questa puntata: gnocchi di ricotta con guazzetto di pesce di lago. Immancabile un gustoso tour gastronomico sulle sponde del Lago, dove assaporare formaggi, salumi e dolci tipici.

