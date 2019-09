RAI 1 – ‘ LINEA VERDE LIFE ‘ * PUNTATA DEL 21 SETTEMBRE 2019, « MARCELLO MASI E DANIELA FEROLLA RACCONTANO UNA CITTà LABORATORIO, TORINO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2019/20 Torino. Linea Verde Life andrà alla scoperta di Torino. Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno una città laboratorio, dove il futuro è già realtà. Si tenterà di rubare tutti i segreti della missione ExoMars 2020, che andrà alla ricerca della vita su Marte, e si assaggerà l’acqua che bevono gli astronauti nello spazio. Si varcherà eccezionalmente la porta del caveau dei Musei Reali per rendere omaggio a Leonardo da Vinci, il più grande innovatore della storia.

Si scoprirà, nel centro di restauro della Venaria Reale, come la scienza e la tecnologia aiutano a prendersi cura del patrimonio artistico nazionale. E poi artigianato di recupero, agricoltura 4.0 e l’immancabile spazio dedicato agli animali. Federica De Denaro insegnerà a preparare un risotto al succo d’uva freisa, per poi tuffarsi in un ricco giro del gusto, che proporrà un trionfo di prelibatezze dolci e salate. Insomma, come sempre un appuntamento da non perdere con Line Verde Life.

