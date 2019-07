RAI 1 – ‘ LINEA VERDE ESTATE – VENETO ‘ * PUNTATA DEL 7 LUGLIO 2019, « FEDERICA DE DENARO COMINCIA LA SUA AVVENTURA DA VILLA PISANI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Estate. St 2018/19 Linea verde Estate – Veneto, il coraggio di andare oltre. Linea Verde Estate inizierà il suo racconto sul delta del Po, tra labirinti bui, tigri e pantere, interminabili lavori nei campi sotto il sole cocente, streghe e cornamuse, isole maledette. Federica De Denaro comincerà la sua avventura in una bellissima villa veneta, Villa Pisani. Questa villa è impreziosita da un grande parco che, nel corso degli anni, ha subito molteplici trasformazioni volute dai proprietari che l’hanno abitata. Il grande giardino è ispirato a quello della reggia di Versailles.

Particolare fascino avvolge il labirinto, dove si narra si sia perso Napoleone, ma tanto è temibile questo labirinto che persino Mussolini e Hitler si rifiutarono di affrontarlo. La conduttrice svelerà i misteri di quello che è stato insignito del titolo di “Parco più bello d’Italia”. Federico Quaranta, invece, sarà in un allevamento molto speciale, alle prese con felini di grossa taglia come tigri, leoni e pantere, unico in Europa nel suo genere.

Con lui sarà possibile avvicinare dei cuccioli di tigre e, con il coraggio di andare oltre, fare una passeggiata con la loro mamma. Anche Peppone dovrà dimostrare il suo coraggio: si misurerà con le insidie della laguna veneta in bicicletta e poi sarà alle prese con le anguille, da sempre importanti per l’economia delle valli del delta del Po.

