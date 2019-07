RAI 1 – ‘LINEA VERDE ESTATE ‘ * PUNTATA DEL 30 GIUGNO 2019, « NEL CORSO DEL VIAGGIO UN’ATTENZIONE PARTICOLARE È RISERVATA AI BOVINI DI RAZZA CHIANINA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Estate. St 2019 Linea verde Estate – Umbria, animali di campagna. Continua il viaggio di Linea Verde Estate con Federica De Denaro, Federico Quaranta e le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”. Anche questa domenica si esploreranno le regioni dell’Italia centrale, alla ricerca di attività agricole e artigianali che rendono speciali i territori nazionali. Nel corso della puntata, un’attenzione particolare verrà riservata ai bovini di razza Chianina, orgoglio degli allevamenti italiani.

Toccherà a Federico, alle prese con un maestoso toro, a Collazzone (Pg), raccontare la storia e le caratteristiche di questi bovini, nati come animali da lavoro e oggi apprezzati soprattutto per le loro gustose carni. A questo proposito, non poteva mancare l’intervento di Peppone: si scopriranno con lui i segreti della perfetta bistecca alla griglia, in particolare di quella “alla fiorentina”. Ma il viaggio di Linea Verde sarà anche all’insegna dell’artigianato e dell’arte. Federica De Denaro porterà il pubblico nei pressi di Perugia, alla scoperta dell’antica tradizione che, sin dal Medioevo, rende la città umbra un centro nevralgico della tessitura italiana. Si tornerà anche in Abruzzo, negli indimenticabili scenari naturali del lago di Scanno.

