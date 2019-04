RAI 1 – ‘ LINEA BLU ‘ * PUNTATA DEL 27 APRILE 2019, « LE TELECAMERE SONO IN PUGLIA PER RACCONTARE IL TRATTO DI COSTA CHE VA DA MONOPOLI A BRINDISI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2018/19 Brindisi – 27/04/2019 Le telecamere di Lineablu vanno in Puglia per raccontare il tratto di costa che va da Monopoli a Brindisi. Tantissime le novità, in una puntata che si alterna tra bellezze paesaggistiche e scoperte subacquee. Scoperte a volte uniche, come la barriera corallina, molto simile a quella equatoriale, trovata a circa un miglio dalla costa di Monopoli, fra i 40 e i 55 metri di profondità. Un habitat affascinante e davvero molto raro a quelle profondità. Sempre nei fondali di Monopoli, in località Cala Corvino, si racconterà una scoperta archeologica molto interessante: i resti di un vecchio porto antico, da poco tornato alla luce.

L’attività umana è testimoniata dal gran numero di corpi morti lapidei sparsi sul fondale e da alcune tracce di vecchie banchine di attracco sulla scogliera. Con un anziano pescatore del luogo, si rivivrà il dramma del traghetto Heleanna che, all’alba del 28 agosto del 1971, al largo di Torre Canne, andò in fiamme. Un dramma che causò 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti. Si parlerà di come, in quella difficile circostanza, l’intera costa pugliese mobilitò ogni risorsa umana per soccorrere i naufraghi.

LINK VIDEO