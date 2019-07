rai 1 – ‘ Linea Blu ‘ * PUNTATA DEL 21 luglio 2019, « alla scoperta di una delle città più affascinanti al mondo, Venezia » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2019 Venezia. Nuova puntata di Linea Blu alla scoperta di una delle città più affascinanti al mondo: Venezia. Un viaggio alla scoperta della storia di quella che fu per secoli la potenza commerciale e navale del Mediterraneo. Si racconterà il legame indissolubile con il mare, rivivendo una delle cerimonie secolari della città, la Festa della Sensa. Si navigherà nella Laguna per raccontarne le isole, com’erano e come sono.

Ed ancora, l’Arsenale di ieri e di oggi con il suo recupero e rilancio. Tutto questo naturalmente cercando di capire come, già dai tempi della Serenissima, si riuscì e si riesce ancora oggi a convivere con le tante difficoltà che l’acqua, con la sua forza, può creare. Mentre Donatella Bianchi seguirà la Festa della Sensa, Fabio Gallo parteciperà al concomitante Palio delle Repubbliche Marinare.

