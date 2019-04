RAI 1 – ‘ LINEA BLU ‘ * PUNTATA DEL 13 APRILE 2019, « DONATELLA BIANCHI HA DECISO DI PARTIRE DALLA COSTA SUD-OVEST DELLA SARDEGNA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Blu. St 2019 Capo Teulada – 13/04/2019. Al timone del programma, come sempre, c’è Donatella Bianchi, che per questa prima puntata ha deciso di partire dalla costa sud-ovest della Sardegna. Le telecamere della trasmissione andranno a scoprire il tradizionale mercato comunale cagliaritano di San Benedetto che, con i suoi 8.000 metri quadrati di esposizione, è il più grande mercato coperto d’Italia ed uno dei maggiori d’Europa.

Al suo interno, c’è un grande spazio dedicato alla vendita del pesce e dei prodotti del mare a miglio zero. Si vola poi a Capo Teulada, un angolo di natura affascinante, che quest’anno riserva una grande novità: è stato firmato l’accordo tra la Regione e il ministero della Difesa, che sancisce che la magnifica spiaggia di Porto Tramatzu a Capo Teulada perde le servitù militari e torna libera, restituita ai cittadini come patrimonio della collettività. Proprio lì, a pochi passi dal poligono militare, si scoprirà come funziona il sistema delle dune di Teulada. Un habitat che poggia sul delicato equilibrio tra le praterie di Posidonia presenti nei fondali e le sabbie chiarissime della spiaggia. Un sistema tanto affascinante quanto delicato, che va monitorato giorno per giorno.

LINK