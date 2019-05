RAI 1 – ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE ‘ * EP 8 PUNTATA DEL 30 MAGGIO 2019, « TINA TROVA SEMPRE PIÙ DIFFICILE MENTIRE ALLA MADRE SUL SUO LAVORO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 3 Ep 8. Tina trova sempre più difficile mentire alla madre sul suo lavoro al Paradiso e nel tentativo di distrarla per andare al lavoro, prende una decisione che la mette ancora più nei guai. Mentre Umberto Guarnieri fa pressioni su Vittorio perché scoraggi sua figlia Marta dal lavorare al Paradiso, la ragazza prende un’iniziativa che potrebbe mettere in difficoltà il grande magazzino. Intanto Ludovica, un’amica di Riccardo segretamente innamorata di lui, fa una sgradevole rivelazione alla giovane Nicoletta per impedire che lui possa sedurla.

