RAI 1 – ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE ‘ * EP 6 PUNTATA DEL 28 MAGGIO 2019, « VITTORIO CHIEDE L’AIUTO DI MARTA PER EVITARE CHE ANDREINA MANDELLI VENGA ARRESTATA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 3 Ep 6. Vittorio chiede l’aiuto di Marta per evitare che Andreina Mandelli venga arrestata, ma non le rivela che la donna è la sua fidanzata. Luca Spinelli si mostra interessato ad Adelaide e cerca di conquistarla con un regalo che suscita la gelosia di Umberto Guarnieri. Anche Riccardo prosegue il suo corteggiamento verso Nicoletta Cattaneo, con grande entusiasmo di Silvia che prospetta per la figlia un matrimonio vantaggioso.

