RAI 1 – ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE ‘ * EP 4 PUNTATA DEL 23 MAGGIO 2019, « UMBERTO DEVE DECIDERE SE ANTEPORRE GLI AFFARI AL BENE PER SUA FIGLIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 3 Ep 4. Umberto deve decidere se anteporre gli affari al bene per sua figlia. Intanto Vittorio convince Marta a collaborare con lui all’apertura del Paradiso, ma le loro differenti visioni artistiche li portano ben presto allo scontro. Proseguono le selezioni per le Veneri: l’ambiziosa Silvia Cattaneo tenta in ogni modo di mettere in difficoltà le rivali della figlia Nicoletta.

