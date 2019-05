RAI 1 – ‘ IL PARADISO DELLE SIGNORE ‘ * EP 3 PUNTATA DEL 22 MAGGIO 2019, « ADELAIDE DECIDE DI NON RIVELARE A UMBERTO DELLA VIOLENZA SUBITA DA MARTA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 3. Per non ostacolare il progetto di costruzione della torre Guarnieri, Adelaide decide di non rivelare a Umberto della violenza subita da Marta. Dalla Sicilia arrivano Agnese e Tina Amato, che si riuniscono così con il resto della famiglia già a Milano, Salvatore e Antonio Amato, rispettivamente figli e fratelli delle due donne. Tina, di nascosto dalla madre che ha una visione molto tradizionalista del ruolo della donna, affronta le selezioni per diventare una Venere del Paradiso delle Signore. Vittorio scopre il talento di Marta per la fotografia, che potrebbe aiutarlo nel lancio del grande magazzino.

LINK VIDEO