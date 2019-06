RAI 1- ‘ DON MATTEO ‘ * EP 2 PUNTATA DEL 17 GIUGNO 2019, « SEBASTIANO BANNELLI VIENE TROVATO IN CASA IN FIN DI VITA, COLPITO DA UN TAGLIACARTE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Don Matteo. St 6 Ep 2 Profumo di caffè. Sebastiano Bannelli viene trovato in casa in fin di vita, colpito da un tagliacarte. Viene subito incolpata la ragazza salvata da Don Matteo in Brasile. In realtà non è stata lei: Béatriz è incinta di Sebastiano. È stato qualcuno geloso della storia tra i due giovani. Intanto il capitano cerca casa, ma il maresciallo fa di tutto per trovargli un appartamento lontano dal centro di Gubbio.

