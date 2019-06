RAI 1 – ‘ BALLATA PER GENOVA ‘ * PUNTATA DEL 14 GIUGNO 2019, « UNA SERATA IN CUI TUTTA L’ITALIA ABBRACCIA GENOVA A 10 MESI DALLA TRAGEDIA DI PONTE MORANDI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova e per Genova, per restituirle il ruolo naturale di città che da sempre guarda al mondo e celebrarne la grande bellezza, anche quale meta turistica internazionale, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Una conduzione speciale “a più voci”, e di elevato livello artistico, vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti e apprezzati della tv italiana: Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini. Una serata in cui, simbolicamente, l’Italia tutta abbraccerà Genova a 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi , in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione e divertimento.

Il cast è ricco di star della musica italiana: la voce inconfondibile di Laura Pausini, il talento di Biagio Anotnacci, la classe e la raffinatezza di Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè unico grande erede del patrimonio musicale deandreiano; il pop di Raf e di Umberto Tozzi e per i più giovani Arisa, The Kolors Elodie. Per questa speciale occasione si è formato per naturale alchimia un inedito trio di sopraffini autori e cantautori, fondatori di grandi band che hanno fatto la storia della musica italiana: Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri). Gli artisti saranno accompagnati in versione live da un’orchestra di 20 elementi, diretta dal Maestro Diego Basso. Anna Mazzamauro, la mitica signora Silvani, attrice tra le più apprezzate della televisione e del cinema italiano, legata indissolubilmente alla figura di un grandissimo genovese come Paolo Villaggio, si unirà ad altri colleghi del mondo della tv e dello spettacolo nell’omaggio al capoluogo ligure.

