RAI 1 – ‘ BALLANDO CON LE STELLE ‘ * PUNTATA DEL 13 APRILE 2019, « OSPITI MARA VENIER E JOE BASTIANICH » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Ballando con le Stelle. St 2019 Puntata del 13/04/2019. Questo sabato raddoppiano le sorprese. In diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno due gli ospiti d’eccezione della puntata: Mara Venier, la regina indiscussa della domenica di Rai1, dopo aver ricevuto in diretta l’invito di Milly Carlucci, ballerà un fantastico “bollywood”. Nel corso della serata, scenderà in pista anche un mito della ristorazione internazionale, giudice di uno dei cooking show più seguiti di sempre, Joe Bastianich.

I due personaggi affronteranno un vero e proprio “tour de force”, imparando in poche ore una coreografia realizzata appositamente per loro dai maestri, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Ma le sorprese non sono finite: in questa serata ricca di colpi di scena, infatti, saranno ben due i tesoretti a disposizione di Alberto Matano. Il punteggio ottenuto, grazie ai “Ballerini per una notte”, sarà molto utile a una o più coppie in gara, aiutandole a migliorare la classifica finale.

LINK VIDEO