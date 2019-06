MEDIASET PLAY * DOCUMENTARIO “ALASKAN SUMMER“: « IN QUESTO PAESE L’ESTATE È LA STAGIONE DELL’ABBONDANZA CON QUASI VENTI ORE DI LUCE AL GIORNO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Alaskan summer. 2017 | Documentario. viewsDisponibile fino al 15/06/2019. Regia: Linda Kerec. .Cast: Martin Yap.

L’Alaska e’ il regno dell’acqua e del ghiaccio, ma non sempre e’ la landa glaciale che ci si immagina. In questo paese l’estate e’ la stagione dell’abbondanza con quasi venti ore di luce al giorno. Le temperature miti sciolgono i ghiacciai, le grotte di ghiaccio e le cascate, dando vita a un paradiso naturale. I salmoni accorrono dal mare per deporre le uova, gli orsi approfittano dei doni dell’estate per accumulare grasso e i leoni marini di Steller si crogiolano al sole.

