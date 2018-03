Noi di Agire per il Trentino abbiamo constatato in diverse occasioni questi disagi. Molti pazienti hanno lamentato attese anche di 2/3 ore. Questa situazione di lunga attesa crea difficoltà a pazienti di ogni età e incapaci di stare seduti a seguito […] Continua a leggere

Panarotta, quando si tutela più il business delle vite umane – di Grazia Castellini. Gentile direttore, finalmente in Panarotta si torna a sciare: il consulente nominato dalla Provincia ha dato il via libera al dissequestro delle piste Malga 1, Malga 2 e campo scuola.

Agire per il Trentino * Levico: "perché il riassetto urbanistico dell'area ex Masera deve massimizzare il profitto della Provincia?"

Nell'ultimo Consiglio Comunale si è parlato anche del più consistente intervento immobiliare previsto per Levico: la ristrutturazione (a spese della Provincia) dell'ex Cinema da adibire a nuovo Municipio; come compensazione il Comune cede alla Provincia il […]

Levico, perché il riassetto urbanistico dell’area ex Masera deve massimizzare il profitto della Provincia? – di Alberto Giacomoni. Egregio Direttore, accordo Masera – nuovo municipio: il Comune deve far sì che l’abbattimento della Masera porti il massimo profitto alla Provincia. Ma che vuol dire?

Gentile direttore, finito il mambo delle candidature per le prossime elezioni politiche finalmente abbiamo avuto la conferma: Maria Elena Boschi (Pd), Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si candiderà in Parlamento, per la Camera dei Deputati, al collegio uninominale di Bolzano – Bassa Atesina.

Agire per il Trentino * Profughi a Giustino: "Poca trasparenza e nessun coinvolgimento, come al solito"

Gentile direttore, in merito al Ponte sul Sarca, ceduto lo scorso 9 agosto, si sarebbero fatti dei passi in avanti: infatti la Giunta provinciale di Trento ha firmato un documento di transazione con alcune aziende in modo da evitare contenziosi.