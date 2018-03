“Io sono a favore della Var, ma nel rispetto dei casi previsti dal protocollo, non per qualsiasi decisione”. Così José Mourinho nel corso dell’intervista alla Domenica Sportiva in onda questa sera alle 23 su Rai2. “Seguo la Var sia in Italia che in Portogallo, ho anche avuto un episodio in una mia partita in Coppa con un gol annullato per un ginocchio in fuorigioco di un millimetro” spiega l’allenatore del Manchester United al microfono di Aurelio Capaldi. “Questo non è […] Continua a leggere